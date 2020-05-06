أمريكا تسجل 2333 وفاة بفيروس كورونا في 24 ساعة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أعداد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة الأمريكية.





وقالت الجامعة إن الولايات المتحدة سجلت 2333 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





ووصل إجمالي وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 71022 شخصًا.





فيما بلغ إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة أكثر من مليون شخص.





وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة "إيه بي سي" الأمريكية، إنه من المحتمل أن يكون هناك بعض الوفيات عندما تتراجع الولايات الأمريكية عن القيود التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، معترفًا بأن ذلك الخيار الذي تواجهه البلاد لإعادة فتح الاقتصاد وتحريكه.



