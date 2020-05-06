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فن

مسلسل لما كنا صغيرين الحلقة 12.. قصة حب تنشأ بين دنيا وياسين

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:36 ص
صدى البلد
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شروق حمدى

عُرضت الحلقة الثانية عشرة من  مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنانة ريهام حجاج، ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2020.

وتناولت الحلقة الثانية عشرة تناولت مظاهر الحب بين بطلي المسلسل خالد النبوي "ياسين" المحامي شقيق حسن، صديق طفولة المحبوبة "دنيا" ريهام حجاج.

وقام ياسين بالاتصال بـ دنيا وقال لها إن "سليم" في طريقه إليها ولا يجب أن تفتح له باب البيت، وذلك حدث بالفعل وكانت خائفة جدا، وفِي نفس الوقت وبعد عودة ياسين من النيابة ومعرفته أنه تم التجديد بحبس شقيقة حسن علي ذمة قضية مقتل نهى، عاد سريعا إلى سيارته ليقوم بزيارة دنيا والاطمئنان عليها، والتأكيد على أنه بجانبها دائما، وبلمسة من يد ياسين على كتف دنيا، كانت التعبيرات توحي بما هو قادم بينهما، وخصوصًا أن كلاهما قام بتذكر الآخر في لحظات رومانسية داخل أحداث الحلقة.

و لم تشهد الأحداث جديدا بخصوص يحيى طليق دنيا ابن الوزير السابق والمحبوس على زمة الاتجار في المخدرات، كما لم تشير إلى محور الأحداث رجل الأعمال سليم باستثناء ظهوره وهو في طريقه إلى دنيا، واسمه في مناقشات دنيا مع صديقها وائل، وقد انتهت الحلقة عليهما أثناء تذكر أيام ما كانوا صغيرين.

“لما كنا صغيرين” بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.

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