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اقتصاد

تراجع الطلب على السلع الصناعية الألمانية في مارس لأدنى مستوى له

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:38 ص
المانيا
المانيا
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وكالات
 أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن الطلبيات على السلع الصناعية الألمانية انهارت في مارس لأدنى مستوى منذ بدء السجلات في عام 1991، إذ قلص فيروس كورونا الطلب محليا وفي الخارج على سلع أكبر اقتصاد في أوروبا.



وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات انخفاضا بنسبة 15.6 بالمئة في طلبيات السلع المصنعة في ألمانيا، وهو أسوأ بكثير من توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز لتراجع بنسبة عشرة بالمئة.



وحذر وزير الاقتصاد من أن ألمانيا تتأهب لأكبر ركود منذ الحرب العالمية الثانية، إذ تسببت إجراءات العزل العام في إغلاق المتاجر والشركات والمصانع، على الرغم من بدء تخفيف تدريجي للقيود.



وعزت وزارة الاقتصاد الانخفاض الكبير في الطلبيات إلى صدمة الاقتصاد العالمي من فيروس كورونا والخطوات المتخذة لإبطاء انتشاره.



وقالت الوزارة في بيان ”من المتوقع أن ينخفض الإنتاج بشدة اعتبارا من مارس  فصاعدا بسبب كورونا“.



وتراجعت العقود المحلية 14.8 بالمئة وانخفضت الطلبيات من الخارج 16.1 بالمئة في ضربة كبيرة للاقتصاد المعتمد على الصادرات.
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