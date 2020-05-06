رجال الأعمال المصريين الأفارقة: لدينا فرصة جيدة للاستثمار داخل الوطن

انطلقت أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الموسع الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة EABA برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، تحت عنوان "جذب مدخرات المصريين بالخارج للاستثمار داخل مصر في ظل وبعد تداعيات كورونا".





وشهدت فعاليات المؤتمر، الإعلان عن تعاون مشترك بين الاتحاد العام للمصريين بالخارج برئاسة إسماعيل أحمد علي، وبين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بهدف تضافر الجهود للتنسيق ودعم الدولة والجهات الحكومية المسئولة فيما يخدم مجتمع الاقتصاد والأعمال من أبناء مصر في الخارج والمهتمين بالاستثمار وتشغيل مدخراتهم واستقرارهم داخل بلدهم الأم جمهورية مصر العربية.





بدأت جلسة المؤتمر بترحيب من رئيس الجمعية بالمتحدثين ويتقدمهم أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ومحسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السابق وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والأستاذة الدكتورة / سهير منتصر أستاذ القانون ورئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد العام للمصريين بالخارج.





وأشار الشرقاوي في كلمته علي ما قدمته الدولة من أهمية للمصريين بالخارج وثمن دور وزارة الهجرة والجنسية وعلي رأسها سعادة الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم وعلي جهودها المبذولة في خدمة هذا الملف ومضاعفة الجهد من أجل أبناء مصر في الخارج بعد تداعيات أزمة كورونا.





وأكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة على ضرورة أخذ بالاعتبار بعض الإيجابيات بأن المصريين بالخارج لديهم من الخبرة والاطلاع علي أحدث نظم الحياة الإنتاجية ما هو كثير ويمكن أن يكون قوة إضافية بجانب المدخرات، لكن عليهم وعلي الجميع من أصحاب المدخرات الصغيرة والمتوسطة أن يعلموا أن هناك نماذج نجحت في السوق المصرية ومنهم أبناء سوريا الشقيقة أثبتوا وجودهم ف العمل في نفس السوق وبنفس القوة التي جعلتهم يحققون النجاحات في مصر ولذا نحتاج بالفعل أن يعلم المدخر الصغير والمتوسط من أبناء مصر بالخارج، لماذا نجح هذا النموذج الذي عمل وانتقل لمصر وهو يواجه ظروف وتحديات عند خروجه من سوريا متجها لمصر ولديه اضطرابات سياسية ونفسية ومع ذلك بالإصرار والعزيمة وحسن الانتشار استثمر مدخراته في مصر وتحقق في أيام ما قطعه البعض ف سنوات , لذا بكل تأكيد الفرصة أمام أبناء مصر أفضل وفرص النجاح أعلى.

وفي ختام المؤتمر أعلنت الجمعية أنها خلصت إلي أكثر من 10 توصيات هامة في ذات الموضوع سيتم العمل علي دراستها وإرسالها للجهات ذات العلاقة وسيتم نشرها في القنوات الإعلامية , كما أعلنت الجمعية عن خطة مؤتمراتها والمحتوي القيم والأهداف خلال الثلاث شهور القادمة .



