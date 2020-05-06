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رياضة

اتحاد الكرة يجهز حكام الفيديو تحسبا لعودة الدورى

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:57 ص
VAR
VAR
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يسرى غازى
تجهز لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، حكام الدورى الممتاز على تطبيق تقنية الفيديو المعروفة ب var استعدادا لصدور قرار حكومى باستئناف النشاط الرياضى.
كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى منتصف شهر مايو الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.
وقال مصدر مطلع داخل الحبلاية إن لجنة الحكام أنشأت جروب على واتس آب خاص بحكام الدورى الممتاز، يقوم من خلاله القائمون على ادارة لجنة الحكام بتجهيز وتدريب قضاة الملاعب على تقنية الفيديو فضلا عن شرح وتوضيح الحالات التحكيمية وتصويب أي أخطاء فى إطار السياسة التى يتبعها لتجهيز قضاة الملاعب لإدارة مباريات المسابقة المحلية.
وأضاف أن لجنة الحكام جاهزة لسيناريو استئناف الدورى الممتاز، وسيتم إقامة أكثر من معسكر تدريبي من أجل تنشيط اللياقة البدنية والاطمئنان على الجاهزية البدنية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقا لإرشادات وزارة الصحة.
يذكر ان اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني أسندت مهام إدارة لجنة الحكام إلى الثنائى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج مدير اللجنة بعد استقالة جمال الغندور من منصبه.
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