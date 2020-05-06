اسنشاري نساء وتوليد يكشف عن معلومات تهم كل حامل





وأوضح "منير" بعض من هذه الأسئلة من خلال استضافته فى موقع "صدى البلد"، وأهم هذه الأسئلة هي كم تزيد السيدة الحامل خلال فترة الحمل؟، الإجابة أن المتوسط من 10إلى 15 كيلو.





وأرجع ذلك لحسب كتلة الجسم والطول والقصر، وذلك الوزن الصحيحة أثناء الحمل.





وأشار إلى السؤال الثاني الأشهر خلال فترة الحمل.. ما هي الأطعمة التي يجب أن تتناولها الحامل وبالأخص التونة والكبدة؟، وما المسموح وما الممنوع؟.





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