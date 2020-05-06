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رياضة

بيانيتش: ثلاثي يوفنتوس أجل انضمامي للسيدة العجوز

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:27 م
صدى البلد
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نور عادل
يرى الدولي البوسني ميراليم بيانيتش، نجم يوفنتوس، أن البيانكونيري يمثل "الكمال"، مشيرًا إلى أنه كان بإمكانه الانتقال إلى السيدة العجوز، عام 2014.

وانضم بيانيتش (30 عامًا) إلى يوفنتوس، في يوليو 2016، قادمًا من روما مقابل 32 مليون يورو.

وعن ذلك، قال نجم الذئاب السابق خلال بث مباشر عبر "إنستجرام": "كان بإمكاني الانضمام ليوفنتوس قبل عامين من انتقالي الرسمي.. لكن كان هناك أندريا بيرلو، بول بوجبا، أرتورو فيدال، وغيرهم من اللاعبين الاستثنائيين".

وتابع: "لقد عملوا بشكل رائع.. كان الانتقال مباشرة إلى هذا السياق أمرًا معقدًا بالنسبة لي، وكان من الأفضل أن أبقى في روما مع المدرب رودي جارسيا".

وأكمل: "كنا فريقًا جيدًا وقويًا، لكن ليس مثل يوفنتوس، كانت لديهم بيئة رائعة، ثم قلت لنفسي إن الوقت قد حان لدخول عالم اليوفي.. عندما تدخل غرفة الملابس وترى أسماء الأساطير، يمكنك القول إن النادي له تاريخ عظيم".

وأردف بيانيتش: "(في يوفنتوس) هناك الحمض النووي للانتصار في كل شيء، هذا النادي يمثل الكمال، إنه يفوز لأنه يعمل بجد أكثر من الآخرين".

وفشل البيانكونيري في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، منذ موسم (95/96)، لكن البوسني يرى أن الفريق يحتاج فقط إلى "بعض الحظ".

وقال في هذا الصدد: "هدف يوفنتوس هو الفوز باللقب (الأوروبي) دائمًا، نحتاج أيضًا إلى بعض الحظ حتى يكون الفريق بأكمله متاحًا.. نحن أحد الفرق الخمسة أو الستة التي ترغب في التتويج".
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