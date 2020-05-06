AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب فضيحة مع عشيقته.. استقالة أبرز عالم أوبئة بريطاني من منصب مستشار الحكومة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:19 م
استقالة أبرز عالم
استقالة أبرز عالم أوبئة بريطاني من منصب مستشار الحكومة
Advertisements
سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام البريطانية اليوم الأربعاء تفاصيل الفضيحة التي تعررض لها عالم أوبئة بريطاني مع عشيقته وتسببت فى استقالته.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن عالم الأوبئة "نيل فيرجسون" قدم استقالته من منصبه الاستشاري الحكومي بعد فضيحة له مع عشيقته بعد أن كسر قواعد التباعد الاجتماعي للقاء عشيقته المتزوجة رغم أنه هو من نصح بوريس جونسون بإغلاق بريطانيا للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقام البروفيسور نيل فيرجسون بزيارته لعشيقته في المنزل أثناء فترة الإغلاق على الرغم من تحذيراته للجمهور حول الحاجة إلى التباعد الاجتماعي الصارم من أجل الحد من انتشار الفيروس التاجي، وعرض حياته وحياة المرأة التي تعيش مع زوجها وأطفالها في منزل آخر للخطر.

وقالت الصحيفة البريطانية أن عالم الأوبئة، فيرجسون يقود فريقا في "إمبريال كوليدج" بلندن، وأنتج البحث الذي أدى إلى الإغلاق البريطاني بعد أن أظهر أن 500 ألف بريطاني سيموتون دون تطبيق التدابير الصارمة، كما ظهر مرارا وتكرارا في وسائل الإعلام لدعم الإغلاق وأثنى على إجراءات "التباعد الاجتماعي المكثف للغاية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تباطؤ معدل انتشار كورونا في بريطانيا واسبانيا وتزايد نسب الوفيات

بريطانيا تسجل 159 وفاة جديدة بـ كورونا

كورونا يتراجع.. شفاء 93% بالصين.. وتباطؤ الإصابات في ألمانيا وبريطانيا

قبل ظهور الأعراض.. اختبار بريطاني جديد لتحديد الإصابة بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

اتهام وزير بريطاني بخرق قواعد الإغلاق وزيارة والديه

لهذه الأسباب الخطيرة .. فيروس كورونا يستهدف ذوي الوزن الزائد

ترشيحاتنا

مطار مرسى علم يستقبل رحلة تقل 104 مصريين عالقين في الهند .. صور

حقيقة اختفاء كورونا فى الصيف ودور التكييف فى انتشار الفيروس .. فيديو

بعد وفاة حالة كورونا فى طما..تحرك فوري من صحة سوهاج

بكمامة وجوانتي.. اتحاد الكرة يضع سيناريو إدارة الحكام مباريات الدورى

بسبب فضيحة مع عشيقته.. استقالة أبرز عالم أوبئة بريطاني من منصب مستشار الحكومة

بعد خلاف بينهما.. العثور على جثة فتاتين متفحمتين على طريق في أمريكا.. صور

AdvertisementS

تأخير الحظر لـ 10 مساء وفتح المطاعم والكافيهات.. مقترحات النواب الجديدة لمواجهة كورونا

الحكومة: سببان لتزايد أعداد المصابين بكورونا.. ونعمل على إعادة المصريين العالقين في الخارج بأسرع وقت

عودة السياحة الداخلية.. ماذا ينتظر 13 مليون مصري بعد ضوابط الحكومة الجديدة؟

حقيقة اختفاء كورونا فى الصيف ودور التكييف فى انتشار الفيروس .. فيديو

وزير التعليم: ٩٥٠ مليون جنيه تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة في ٢٠ يوما

بالتزامن مع ذكرى رحيله.. 10 صور لـ حفيد صالح سليم بعد التحول الجنسي

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

اكتشاف علاج يقضي نهائيًا على كورونا من خلايا حيوان اللاما..تفاصيل

خالد الغندور يهاجم إدارة النادي الأهلي.. لهذا السبب

رغم اندهاشه من صيامها فى رمضان.. هدى سلطان توافق على الزواج من فريد شوقى

الهند تجلي رعاياها من العالقين في الإمارات والمالديف بالسفن الحربية

كورونا فى مصر..كيف يبدو حجم انتشار الفيروس على مستوى الجمهورية قياسا بدول العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز المنفوش.. رابعة الزيات بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

قبل وفاتها بسبب فيروس كورونا.. ممرضة توثق رحلتها مع المرض بشكل يومي

بالتزامن مع ذكرى رحيله.. 10 صور لـ حفيد صالح سليم بعد التحول الجنسي