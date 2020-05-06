بسبب فضيحة مع عشيقته.. استقالة أبرز عالم أوبئة بريطاني من منصب مستشار الحكومة

نشرت وسائل الإعلام البريطانية اليوم الأربعاء تفاصيل الفضيحة التي تعررض لها عالم أوبئة بريطاني مع عشيقته وتسببت فى استقالته.





وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن عالم الأوبئة "نيل فيرجسون" قدم استقالته من منصبه الاستشاري الحكومي بعد فضيحة له مع عشيقته بعد أن كسر قواعد التباعد الاجتماعي للقاء عشيقته المتزوجة رغم أنه هو من نصح بوريس جونسون بإغلاق بريطانيا للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقام البروفيسور نيل فيرجسون بزيارته لعشيقته في المنزل أثناء فترة الإغلاق على الرغم من تحذيراته للجمهور حول الحاجة إلى التباعد الاجتماعي الصارم من أجل الحد من انتشار الفيروس التاجي، وعرض حياته وحياة المرأة التي تعيش مع زوجها وأطفالها في منزل آخر للخطر.





وقالت الصحيفة البريطانية أن عالم الأوبئة، فيرجسون يقود فريقا في "إمبريال كوليدج" بلندن، وأنتج البحث الذي أدى إلى الإغلاق البريطاني بعد أن أظهر أن 500 ألف بريطاني سيموتون دون تطبيق التدابير الصارمة، كما ظهر مرارا وتكرارا في وسائل الإعلام لدعم الإغلاق وأثنى على إجراءات "التباعد الاجتماعي المكثف للغاية".