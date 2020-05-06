AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بتكلفة 210 ملايين جنيه.. إنشاء محطة معالجة قنتير لخدمة 4 قرى بفاقوس

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:36 م
محطة معالجة قنتير
محطة معالجة قنتير
Advertisements
محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار أعمال انشاء محطة معالجة قنتير بمركز ومدينة فاقوس والتي ستعمل بطاقة انتاجية  100 الف م3 / اليوم وبتكلفة إجمالية بلغت 210 ملايين جنيه لتساهم وبشكل كبير فى توفير صرف صحي آمن وسليم حفاظًا علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.


وأوضح محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ 96 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليارا و 136 مليون جنيه والتي تشمل إقامة 31 محطة معالجة و 197 محطة رفع بالإضافة إلي خطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة قري ومدن المحافظة،وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.


وشدد المحافظ على الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد .


وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا والتأكد من ارتداء العمال الكمامات الواقية خلال أوقات العمل بالإضافة إلي إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.


ومن جانبه أكد اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية أنه جار تنفيذ اعمال انشاء محطه معالجة قنتير بتكلفه ماليه بلغت 210 ملايين جنيه لتعمل بطاقه انتاجية  100 الف م3 / اليوم وتخدم قري ( قنتير - الغزالى - زيزو - غالي) بمركز ومدينة فاقوس مشيرًا إلي أن نسبة تنفيذ جميع الأعمال تخطت 94 % .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة 408 ملايين و700 ألف جنيه.. تنفيذ مشروع صرف صحي بمركز ههيا

بتكلفة 128 مليون 400 ألف جنيه .. مشروع إحلال وتجديد محطة مياه الزقازيق

تكثيف أعمال التطوير والتجميل للشوارع والميادين والمداخل الرئيسية بالشرقية

ترشيحاتنا

قبل وفاتها بسبب فيروس كورونا.. ممرضة توثق رحلتها مع المرض بشكل يومي

مطار مرسى علم يستقبل رحلة تقل 104 مصريين عالقين في الهند .. صور

بإطلالة صيفية.. شاهد حلا شيحة تثير الجدل بصورة غريبة

كاتعة جديدة في الجيزة.. ٤ سيدات وعاطل يستخدمون ٩ أطفال للتسول

لاعب الزمالك يوافق على عرض بيراميدز

فاروق جعفر: الشيخ الطبلاوي أهداني شقة.. وكان زملكاوي فاهم كورة.. فيديو

AdvertisementS

بعد إعلان وصولها مرحلة ذروة الوباء.. قطر تسجل 830 إصابة جديدة بـ كورونا

تأخير الحظر لـ 10 مساء وفتح المطاعم والكافيهات.. مقترحات النواب الجديدة لمواجهة كورونا

وزير التعليم: ٩٥٠ مليون جنيه تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة في ٢٠ يوما

وزيرة الهجرة تفجر مفاجأة لكل المصريين العالقين في الخارج

الحكومة: سببان لتزايد أعداد المصابين بكورونا.. ونعمل على إعادة المصريين العالقين في الخارج بأسرع وقت

خوفا من اللجوء للقضاء.. رامز جلال وإم بي سي يحاولان إرضاء فيفي عبده «فيديو»

بالتزامن مع ذكرى رحيله.. 10 صور لـ حفيد صالح سليم بعد التحول الجنسي

عودة السياحة الداخلية.. ماذا ينتظر 13 مليون مصري بعد ضوابط الحكومة الجديدة؟

رغم اندهاشه من صيامها فى رمضان.. هدى سلطان توافق على الزواج من فريد شوقى

خالد الغندور يهاجم إدارة النادي الأهلي.. لهذا السبب

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

اكتشاف علاج يقضي نهائيًا على كورونا من خلايا حيوان اللاما..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تكشف جمال وأناقة إيمي سمير غانم

لـ الحامل ومرضى القلب والأطفال.. متى يجب تناول المكملات الغذائية؟

للحد من كورونا.. خدمة قوية من الشركة البافارية لسيارات BMW