AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

شاهد.. التزام المواطنين فى عربات المترو بالإجراءات الوقائية

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:23 م
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت _ عمرو سيد
رصدت عدسة صدى البلد، صباح اليوم الأربعاء، التزام المواطنين بشكل كبير وملحوظ من ترك مسافة بين بعضهم البعض وارتداء الكمامات وعدم الازدحام فى عربات المترو. 

وعلى الرغم من زيادة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، الا ان هناك وعى لدى المواطنين بقرارات الحكومة والاستماع جيدا للإجراءات الوقائية التى تفرضها وزارة الصحة وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتقليل الحد من انتشار الفيروس . 

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان لتشمل الحظر الجزئي يوميا من 9 مساء حتى 6 صباحا.

وتشمل القرارات فتح المولات والمحلات العامة يوميا طوال الأسبوع بما فيها يوما الجمعة والسبت حتى 5 مساء، كما أعلن استمرار خدمة الدليفري في المطاعم طوال اليوم.

وشملت القرارات السماح للمواطنين بالذهاب لطلب الطعام فقط طوال الأسبوع وشملت قرارات الحكومة خدمات المرور أيضا بسماح ترخيص المركبات الجديدة فقط اعتبارا من هذا الأسبوع 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طوابير وزحام أمام البنك الأهلي بـ الزيتون.. فيديو

شاهد.. زحام على مكاتب بريد القليوبية

رغم التحذيرات.. زحام وتكدس السيارات فى منطقة أرض اللواء.. فيديو

«كنافة وقطايف» إقبال كبير على شراء فاكهة رمضان.. فيديو

زحام شديد أمام مكاتب البريد بالعتبة .. فيديو

تكدس المواطنين أمام مكتب بريد المعادي .. فيديو

ترشيحاتنا

هل وصول قطرة العين إلى الحلق تُفسد الصوم.. دار الإفتاء تجيب

شاهد.. التزام المواطنين فى عربات المترو بالإجراءات الوقائية

إيناس الدغيدى تتصدر تويتر بعد السخرية من حمو بيكا

بإطلالة صيفية.. شاهد حلا شيحة تثير الجدل بصورة غريبة

الديتول لا يقتل الفيروس.. نصائح هامة من نائب مدير مستشفى النجيلة للوقاية من كورونا

أخبار الفن.. خطأ فادح في برنامج خلي بالك من فيفي.. صورة لـ شريف مدكور داخل المستشفى.. محمد رمضان يدعم جيش مصر الأبيض

AdvertisementS

بعد إعلان وصولها مرحلة ذروة الوباء.. قطر تسجل 830 إصابة جديدة بـ كورونا

تأخير الحظر لـ 10 مساء وفتح المطاعم والكافيهات.. مقترحات النواب الجديدة لمواجهة كورونا

وزير التعليم: ٩٥٠ مليون جنيه تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة في ٢٠ يوما

وزيرة الهجرة تفجر مفاجأة لكل المصريين العالقين في الخارج

الحكومة: سببان لتزايد أعداد المصابين بكورونا.. ونعمل على إعادة المصريين العالقين في الخارج بأسرع وقت

خوفا من اللجوء للقضاء.. رامز جلال وإم بي سي يحاولان إرضاء فيفي عبده «فيديو»

بالتزامن مع ذكرى رحيله.. 10 صور لـ حفيد صالح سليم بعد التحول الجنسي

عودة السياحة الداخلية.. ماذا ينتظر 13 مليون مصري بعد ضوابط الحكومة الجديدة؟

رغم اندهاشه من صيامها فى رمضان.. هدى سلطان توافق على الزواج من فريد شوقى

خالد الغندور يهاجم إدارة النادي الأهلي.. لهذا السبب

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

اكتشاف علاج يقضي نهائيًا على كورونا من خلايا حيوان اللاما..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تكشف جمال وأناقة إيمي سمير غانم

لـ الحامل ومرضى القلب والأطفال.. متى يجب تناول المكملات الغذائية؟

للحد من كورونا.. خدمة قوية من الشركة البافارية لسيارات BMW