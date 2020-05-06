شاهد.. التزام المواطنين فى عربات المترو بالإجراءات الوقائية





وعلى الرغم من زيادة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، الا ان هناك وعى لدى المواطنين بقرارات الحكومة والاستماع جيدا للإجراءات الوقائية التى تفرضها وزارة الصحة وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتقليل الحد من انتشار الفيروس .





كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان لتشمل الحظر الجزئي يوميا من 9 مساء حتى 6 صباحا.

وتشمل القرارات فتح المولات والمحلات العامة يوميا طوال الأسبوع بما فيها يوما الجمعة والسبت حتى 5 مساء، كما أعلن استمرار خدمة الدليفري في المطاعم طوال اليوم.

وشملت القرارات السماح للمواطنين بالذهاب لطلب الطعام فقط طوال الأسبوع وشملت قرارات الحكومة خدمات المرور أيضا بسماح ترخيص المركبات الجديدة فقط اعتبارا من هذا الأسبوع

رصدت عدسة صدى البلد، صباح اليوم الأربعاء، التزام المواطنين بشكل كبير وملحوظ من ترك مسافة بين بعضهم البعض وارتداء الكمامات وعدم الازدحام فى عربات المترو.