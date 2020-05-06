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بين الناس

خوفا من الكورونا.. سكان مدينة العمال بامبابة يشكون من الزحام بمكتب البريد

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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احمد قطب
ارسل القارئ وليد حسان المقيم في مدينة العمال بامبابة شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من زحام شديد فى مكتب مدينة العمال بامبابة بمحافظة الجيزة، مما يسبب خطورة من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وقال حسان في شكواه : نحن سكان مدينة العمال بامبابة نعاني من ازدحام شديد  بمكتب البريد وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في الزحام من المواطنين المترددين علي مكتب البريد من استخدام كمامات وجوانتيات مما يساعد علي الحد من انتشار فيروس كورونا .

وطالب المسؤلين بسرعة حل هذا المشكلة بالتدخل لتنظيم العمل بالمكتب لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا بسبب الازدحام والعمل على الحد من التجمعات. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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