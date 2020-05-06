خوفا من الكورونا.. سكان مدينة العمال بامبابة يشكون من الزحام بمكتب البريد

ارسل القارئ وليد حسان المقيم في مدينة العمال بامبابة شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من زحام شديد فى مكتب مدينة العمال بامبابة بمحافظة الجيزة، مما يسبب خطورة من انتشار العدوى بفيروس كورونا.





وقال حسان في شكواه : نحن سكان مدينة العمال بامبابة نعاني من ازدحام شديد بمكتب البريد وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في الزحام من المواطنين المترددين علي مكتب البريد من استخدام كمامات وجوانتيات مما يساعد علي الحد من انتشار فيروس كورونا .





وطالب المسؤلين بسرعة حل هذا المشكلة بالتدخل لتنظيم العمل بالمكتب لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا بسبب الازدحام والعمل على الحد من التجمعات.





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