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مرأة

حقيقة أم شائعة.. هل الأحذية تنقل فيروس كورونا إلى المنزل؟

الأربعاء 06/مايو/2020 - 08:01 م
خلع الحذاء
خلع الحذاء
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آلاء حسن
تميل الأحذية إلى أن تكون أكثر قذارة من الملابس فقط بطبيعتها على هذا النحو، هم أكثر عرضة لنقل البكتيريا والملوثات الأخرى إلى المنزل وخاصة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لموقع healthline تشير دراسة جديدة نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن الفيروس التاجي الجديد يمكن أن يعيش على باطن الأحذية.

وفي الدراسة أخذ الباحثون عينات من نعال الأحذية التي يرتديها أعضاء الطاقم الطبي في وحدة العناية المركزة في مستشفى في ووهان الصين.

ووجد الباحثون أن نصف العينات كانت إيجابية لفيروس سارس - CoV - 2 سلالة الفيروس التي تسبب COVID-19، وقد دفعت هذه النتائج الباحثين إلى اقتراح أن نعال أحذية الطاقم الطبي قد تعمل كحامل للمرض.

ومع ذلك يتفق الخبراء على أن الأحذية هي مصدر غير متوقع لانتقال الفيروس التاجي الجديد في معظم الحالات وذلك لأننا بالفعل نتعامل مع الأحذية بالطريقة التي يجب أن تُعامل بها.
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