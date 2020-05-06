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أخبار العالم

تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات فى السودان

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:57 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 852 إصابة. 

فيما كشفت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 4 وفيات بسبب كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 49 وفاة. 

وأعلنت السلطات السودانية، إصابة أحمد هارون، رئيس الحزب الحاكم في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، بفيروس كورونا، ونقله من محبسه إلى موقع للعزل الصحي.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية السودانية، عقب تواتر تحذيرات من تفشي الفيروس بين الموقوفين في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم.

وقال البيان: "تعرض أحمد هارون الموقوف بسجن كوبر لأزمة صحية، وبناء عليه أخِذ منه عينة للفحص للاشتباه بفيروس كورونا، ونقل إثر ذلك لمستشفى الشرطة".
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