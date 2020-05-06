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محافظات

إزالة 419 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة في أسوان

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:03 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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شاذلى عبد الفتاح

أكملت أجهزة المحافظة المختلفة جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بكافة المدن والمراكز من خلال تنظيم حملات مكبرة بشكل دورى ومستمر.


وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسترداد حق الشعب وإستعادة هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع دون أى إستثناءات حيث يتم إتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة مع المخالفين بتحويلهم للنيابة العسكرية .


وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن الحملات المختلفة التى تم تنظيمها نجحت حتى الآن فى إزالة 419 حالة تعدى تمت فى فترة الحظر بداية من 25 مارس الماضى وحتى الآن منها 365 حالة تعدى على أراضى البناء بمساحة 342 ألف م2 ، بجانب 54 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 204 فدان .


كما أسفرت الحملات عن إزالة 223 حالة تعدى متنوعة تم رصدها وتحرير محاضر لها قبل بدء فترة الحظر سواء كانت أراضى أملاك دولة أو أراضى زراعية أملاك خاصة بإجمالى  128 حالة على مساحة 23 فدان و 16 قيراطا ، بجانب 95 حالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة 43 ألفا و 945 م2 .

وأوضح أشرف عطية أن نتائج حملات الإزالة أسفرت اليوم عن تنفيذ 7 قرارات إزالة لحالات تعدى بالبناء على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 18 ألفا و 220 م2 وذلك بقرية الرمادى قبلى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، كما قامت مدينة البصيلية بتنفيذ قرار إزالة لتعديات على أراضى أملاك الدولة بمساحة 800 م2 .


وأضاف المحافظ بإستمرار تنظيم حملات الإزالة المكبرة بالتعاون مع مديرية أمن أسوان لتشمل جميع أنحاء المحافظة من أجل التصدى الحازم والتعامل الفورى مع أى حالات تعدى جديدة إستغلالًا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

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