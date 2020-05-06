AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

3 رحلات طيران تغادر القاهرة لإعادة المصريين العالقين في دبي ولاجوس ومسقط

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:28 م
مصر للطبران
مصر للطبران
Advertisements
نورهان خفاجي

تغادر مطار القاهرة الدولي، غدا الخميس، 3 رحلات طيران دولية إلى ثلاث وجهات لعودة المصريين العالقين بالخارج، بسبب تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.


ومن المقرر أن تسير مصر للطيران رحلة إلى دبي على أن تكون العودة إلى مطار القاهرة، كما تسير شركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران رحلتين إلى مسقط ولاجوس على أن تكون العودة إلى مرسي علم لدخول الحجر الصحي لمدة 14 يوم للوقاية من فيروس كورونا.


كانت وزارة الطيران المدنى، أعلنت تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.


وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى.


واستثنى الخطاب حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم تعليق الرحلات بسبب فيروس كورونا.. مصر للطيران تنظم رحلة استثنائية لعودة المصريين العالقين في بيروت اليوم.. ومرسى علم الدولي في انتظارهم

رحلة طيران استثنائية تغادر إلى السعودية اليوم لإعادة المصريين العالقين

5 رحلات طيران استثنائية تغادر القاهرة لإعادة المصريين العالقين في 6 دول

لإعادة المصريين العالقين.. مصر للطيران تنظم 5 رحلات طيران استثنائية تغادر القاهرة في 6 دول.. عودة جميع الرحلات إلى مطار مرسى علم الدولي.. تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك 14 يومًا

رحلتا طيران تغادران القاهرة لعودة المصريين العالقين في 4 دول خارجية

رحلة استثنائية تغادر القاهرة اليوم لنقل المصريين العالقين في الصين

ترشيحاتنا

أحمد العوضى يهدد جمهوره بطريقة ساخرة

بعد إعلان وصولها مرحلة ذروة الوباء.. قطر تسجل 830 إصابة جديدة بـ كورونا

مقتل باحث صيني في أمريكا اكتشف سر كورونا

سعر الدولار اليوم الأربعاء.. حائر بين العربي الأفريقي والأهلي المصري

كان له أخ توأم.. علي جمعة يوضح معنى اسم سيدنا يعقوب.. فيديو

المقصود بكلمة اسرائيل في القرآن الكريم .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية أكلة.. الفلفل اكتسب اسمه بالخطأ وتعددت ألقابه في كل دولة

تسلا تتخطى حدود الخيال.. ميزات مفاجئة باستخدام كاميرا السيارة

تأثير الصيام على الأطفال .. 4 مخاطر صحية