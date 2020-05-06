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رياضة

يوفنتوس يعلن شفاء ديبالا من فيروس كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:28 م
ديبالا
ديبالا
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إسماعيل محمود
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، عن شفاء لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا، من فيروس كورونا المستجد.

ونشر النادي الإيطالي بيانًا منذ قليل، أكد أن لاعبه ديبالا خضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا مرتين، وجاءت نتيجتهما سلبية، طبقًا للبروتوكول المتعارف عليه بالنسبة للمصابين.

وأشار النادي أنه بسلبية عينتي ديبالا، فأن اللاعب تم شفائه تمامًا من فيروس كورونا، وأن حالته الصحية تحسنت و أنه لن يخضع للعزل المنزلي مرة أخرى.

يذكر أن ديبالا قد أصيب بفيروس كورونا في مارس الماضي، وأشارت بعض التقارير الصحفية في الأيام الماضية إلى إصابته بالفيروس مرة أخرى بعد تعافيه .
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