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توك شو

رامز جلال لـ عبد الله بالخير: انت هتكشر إمتى.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:20 م
الفنان الإماراتي
الفنان الإماراتي عبدالله بالخير
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البهى عمرو
دخل الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، فى حالة من الضحك الهستيري، وذلك لحظة مشاهدته الفنان رامز جلال ببرنامج رامز مجنون رسمى.

وقال رامز جلال : انت هتفضل بتضحك ولا أيه.. مش هينفع كده.. الناس عايزينك تكشر ".

قال ، إنه مشجع لكرة القدم ويحب النجم المصري محمد صلاح، كما قال إنه يحب الفنان رامز جلال قائلا: " أنا أحبه.. أنا أحبه وأقدر ما يقدمه ليتفاجأ بظهور رامز جلال أمامه". 

ووقع الفنان الإماراتي عبد الله بالخير، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأربعاء والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

ويتم قيد الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.

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