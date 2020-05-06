قريبًا.. الولايات المتحدة ترسل سفيرًا للسودان لدعم الحكومة الانتقالية.. فيديو

وقال مايك بومبيو فى خبر عاجل أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" إن بلاده سترسل سفيرًا قريبًا للسودان، وستواصل واشنطن دعم الحكومة الانتقالية بالسودان.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 852 إصابة.





و كشفت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 4 وفيات بسبب كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 49 وفاة.





وأعلنت السلطات السودانية، إصابة أحمد هارون، رئيس الحزب الحاكم في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، بفيروس كورونا، ونقله من محبسه إلى موقع للعزل الصحي.