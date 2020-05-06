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توك شو

عبد الله بالخير يداعب مساعدي رامز على الهواء.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:35 م
عبد الله بالخير يداعب
عبد الله بالخير يداعب مساعدي رامز
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البهى عمرو
قام الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، بمداعبة مساعدي رامز جلال حال وقوعه فى المياه، وقام عبدالله بالخبر برش المياه على المساعدين الواقفين خلف رامز جلال، و الجميع دخل فى ضحك شديد.

ظل الفنان الإماراتي ، يصرخ ويستغيث على الهواء وذلك بعد وقوعه في مقلب رامز مجنون رسمى، وبدأ تنفيذ المقلب.

وقد دخل ، فى بداية الحلقة فى حالة من الضحك الهستيري، وذلك لحظة مشاهدته الفنان رامز جلال ببرنامج رامز مجنون رسمى.

وقال رامز جلال: "أنت هتفضل تضحك ولا إيه.. مش هينفع كده.. الناس عايزينك تكشر و بالفعل جعله يصرخ".

قال ، إنه مشجع لكرة القدم ويحب النجم المصري محمد صلاح، كما قال إنه يحب الفنان رامز جلال قائلا: " أنا أحبه.. أنا أحبه وأقدر ما يقدمه ليتفاجأ بظهور رامز جلال أمامه". 

وقع الفنان الإماراتي عبد الله بالخير، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأربعاء والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاهات وسط صراخ من الضحية.

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