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أخبار البلد

مصر للطيران تحتفل غدا بمرور 88 عاما علي تأسيسها

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:07 م
رشدى زكريا رئيس القابضة
رشدى زكريا رئيس القابضة مصر للطيران
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نورهان خفاجي

تحتفل مصر للطيران ، غدا الخميس ، بمرور 88 عامًا على تأسيسها في السابع من هذا الشهر على إنشاء صرح وطني، نشأة وتاريخًا وحاضرًا، الذي كلما خطى خطوة ناجحة للمستقبل اعتبرت نجاحا للوطن الأم مصر.


وتقدم الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ، بالتهنئة للعاملين بالشركة والشركات التابعة بمناسبة مرور 88 عاما على تأسيس ، داعيا الجميع إلى بذل المزيد من الجهد للنهوض بالشركة الوطنية ، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مجهود مضاعف في ظل تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد.


يذكر أن في عام 2002 تحولت مصر للطيران إلى شركة قابضة، تتبعها 7 شركات تابعة هي شركة الخطوط الجوية، شركة الصيانة والأعمال الفنية، شركة الخدمات الأرضية، شركة الخدمات الجوية، شركة الشحن الجوي، شركة السياحة والأسواق الحرة وشركة الخدمات الطبية. ثم انضمت لهم شركتا الخطوط الداخلية والإقليمية (اكسبريس) والصناعات المكملة في 2006.


وفي عام 2008 انضمت مصرللطيران رسميا لأكبر تحالف عالمي لشركات الطيران وهو تحالف ستار لتصبح العضو الحادي والعشرين به.

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