وسائل إعلام: وزير الخارجية الأمريكي سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل





أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور دولة الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع المقبل.





وقالت القناة الثانية العبرية إن الزيارة سوف تستغرق 24 ساعة، يلتقي فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم تحالف "أزرق-أبيض" الوسطي بيني غانتس.





ونقلت القناة عن مسئولين إسرائيليين قولهم إن"الزيارة تأتي في ظل التعاون الإسرائيلي الأمريكي بشأن ملف التسوية مع الفلسطينيين وعدد من ملفات الشرق الأوسط".





ويأتي ذلك بينما تسرّع إسرائيل من وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، وسط عزمها ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن.







