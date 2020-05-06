AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وسائل إعلام: وزير الخارجية الأمريكي سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:15 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور دولة الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع المقبل. 

وقالت القناة الثانية العبرية إن الزيارة سوف تستغرق 24 ساعة، يلتقي فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم تحالف "أزرق-أبيض" الوسطي بيني غانتس.

ونقلت القناة عن مسئولين إسرائيليين قولهم إن"الزيارة تأتي في ظل التعاون الإسرائيلي الأمريكي بشأن ملف التسوية مع الفلسطينيين وعدد من ملفات الشرق الأوسط".

ويأتي ذلك بينما تسرّع إسرائيل من وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، وسط عزمها ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وسط أزمة كورونا.. رؤساء مستوطنات الضفة يطالبون نتنياهو بتطبيق السيادة

توقف شحنة المعدات الطبية التركية لـ إسرائيل.. أعرف السبب

بومبيو: القرار النهائي بضم أراض في الضفة الغربية يعود إلى إسرائيل

أمريكا تدعم المحتل وتؤكد موافقتها على الاستيطان الإسرائيلي

ترشيحاتنا

الموت يفجع عمرو دياب .. تفاصيل

عماد متعب: رفضت منصب مدير المنتخب بسبب البدري ولو كان إيهاب جلال لوافقت.. فيديو

وزير التعليم: ندرس تقليص الأسبوع الدراسي لـ يومين مقابل مد ساعات الدراسة لـ5 مساء

عصابة المخدرات إل تشابو تطارد مخترقي حظر كورونا بالمكسيك.. فيديو

تعرف على ضيف برنامج رامز مجنون رسمي

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تكشف جمال وأناقة إيمي سمير غانم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل عملية تكميم المعدة تحتاج لمكملات غذائية؟

هنخس في رمضان.. تناول كوبا من القهوة الخضراء قبل الطعام

حكاية أكلة.. الفلفل اكتسب اسمه بالخطأ وتعددت ألقابه في كل دولة