«تحالف الأحزاب المصرية» يؤكد أهمية مساندة الدولة في حربها ضد الإرهاب وفيروس كورونا.. ضرورة عودة الحياة السياسية.. رئيس «مصر بلدي»: الحكومة أدت دورها على أكمل وجه

تيسير مطر: نحن الدولة الوحيدة التي تحارب الإرهاب وتحارب الوباء وتبنى اقتصادها

اللواء رؤوف السيد: تحالف الأحزاب المصرية عليه دور مهم فى التوعية

المستشار جمال التهامي: المكتب التنفيذي عصب التحالف والاجتماع يأتي في توقيت هام

ناجى الشهابي: لابد من تحريك الحياة السياسية

حسن ترك : نرحب بعودة الحياة السياسية من جديد وعلينا التعايش مع فيروس كورونا

كمال حسنين: العمل علي وضع تصور لأحزاب التحالف المرحلة المقبلة لمساندة الدولة ضد كورونا









عقد المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية برئاسة المحاسب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية اجتماعا فى مقر تحالف الأحزاب بحضور أعضاء المكتب التنفيذي من رؤساء الأحزاب.





وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والملفات الهامة والتحديات التى تواجهها الدولة خلال الفترة الحالية سواء الخاصة بفيروس كورونا، والعمليات الإرهابية التى تستهدف خير أجناد الأرض أبناء القوات المسلحة .سألنا رؤساء الأحزاب أعضاء المكتب التنفيذي عن أهمية عقد الاجتماع فى هذا التوقيت وأهم الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.





وأكد المهندس تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل امين عام تحالف الأحزاب المصرية أن الظروف التى تمر بها مصر من فيروس كرونا وتأثيره السلبي على الاقتصاد ونحن مع اتجاه الدولة في إعادة فتح الاقتصاد مرة أخرى مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة والنظافة والتعقيم.





وأضاف: سنعلن أيضا عن مساندتنا للدولة في حربها ضد الإرهاب فنحن مع الدولة قلبا وقالبا ونقدر موقفها فى حربها ضد فيروس كورونا فى نفس التوقيت نحن الدولة الوحيدة التي تحارب الإرهاب وتحارب الوباء وتبنى اقتصادها ، مشيرا إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة بالرغم من الحظر والظروف الصعبة إلا أننا نقوم بافتتاح مشروعات تنموية فنحن من أحسن الدول التى استطاعت أن تقاوم الفيروس ولم تفقد عزيمتها فى الحرب ضد الإرهاب





وقال د عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي أن العودة للحياة السياسية بعد انقطاع فترة طويلة كان أمرا هاما ونحن نرحب بهذه العودة فهذا يأتي فى أطار العودة التدريجية للحياة في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية فالموضوع فيروس كرونا سوف يستمر لفترة طويلة وعلينا أن نكون أكثر وعى.





كما أكد مساندة الجيش والشرطة فى الحرب على الإرهاب وخروج بيان في هذه الفترة من قبل المكتب التنفيذي للتحالف أمر هام وتوجيه رسالة للعالم ضد هذه الجماعة القذرة التي تنفذ عملياتها الخسيسة في شهر رمضان لاستهداف امن المجتمع المصري





اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية قال إن التوقيت مناسب جدا وخاصة بعد الهجوم الخسيس على شمال سيناء ولابد أن يكون للتحالف دور فى هذه الفترة ونحن نساند الدولة فى حربها ضد الإرهاب أيضا استمرار متابعه الوضع الصحي فى مصر والإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة ودور الأحزاب فى التوعية كلها أمور مهمة لابد أن يكون للتحالف دور هام فيها .





وقال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة قال أن المكتب التنفيذي هو عصب التحالف ويجب أن يناقش كافه الموضوعات على الساحة حتى يكون للتحالف دور في المشاركة في كافة الموضوعات المطروحة على الساحة السياسية والاقتصادية والقضايا المجتمعية





وتابع: الظروف التي تمر بها البلاد الآن من وجود فيروس كرونا قد منع التحالف من عقد اجتماعات موسعه تجنبا للتجمعات إلا أن اجتماع المكتب التنفيذي مع اتخاذ كل أساليب الحذر والوقاية والإجراءات الاحترازية ولاسيما أن العدد هو 8 أعضاء ويجب أن يجتمع بصفة دورية لمناقشة كافه الموضوعات.





فاتورة الإرهاب:

وأضاف التهامي أن مناقشه ما يتعرض له الوطن من هجمة شرسة وان مصر تدفع فاتورة الإرهاب وحدها نيابة عن العالم هذا بجانب الخطة والموازنة المطروحة على مجلس النواب فلنا أن نقول رأينا فيها بجانب خطة الدولة في مواجهه فيروس كورون.





وتابع: فهذا دور الأحزاب في هذه الفترة وهو دور توعى وعلى الأحزاب دور كبير يجب عليها أن تكون واعية له وسوف يكون لنا رأى كتحالف يضم مجموعه كبيرة من الأحزاب فنحن التحالف الوحيد الموجود حاليا على الساحة.





عودة الحياة السياسية

ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل قال إن الاجتماع يأتي في وسط أحداث كثيرة وكان لابد من تحريك الحياة السياسية وعلى باقي الأحزاب أن تحذو حذو تحالف الأحزاب المصرية وتعقد اجتماع لمناقشة الأوضاع التى تمر بها مصر منها تفشى إعداد الإصابة بفيروس كرونا ودور الأحزاب فى التوعية لان عليها دور ان تقوم بدورا لإعلام الموازى من خلال تواجدها فى القرى والمدن والاجتماع سيوجه رسالة للأحزاب للقيام بهذا الدور أيضا سيتناول الاجتماع تأكيد لدورنا ومساندتا للدولة المصرية وللرئيس عبد الفتاح السيسى وقواتنا المسلحة في حربها ضد الإرهاب الأسود فهو إرهاب عابر للحدود.





اللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيس حزب مصر بلدي قال: أن التوقيت هام جدا في ظل ما يشهده العالم كله ومصر من انتشار فيروس كرونا بالإضافة إلى الإرهاب فى سيناء بالإضافة للموازنة العامة للدولة والتي لن نناقشها مناقشة المختصين ولكن سنقول رأينا في الموازنة.





كما أوضح عبد البارى أن مناقشة خطة وزارة الصحة الفترة القادمة فالحكومة قامت بدورها ، و الكرة الآن في ملعب المواطن فأغنى بلدان العالم لم يستطيعوا أن يتحملوا الحكومة المصرية تحملت الكثير خصصت 100 مليار جنية وأقرت منحة للعمالة غير المنتظمة نحن الآن نشهد تزايد في نسب الإصابات والشعب لا يعي خطورة الموقف.



