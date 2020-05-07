حبس مسئول عن ثلاجة لحيازته 2 طن دواجن فاسدة بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر اول، حبس مسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذا\ية، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 2 طن سلع غذائية "دواجن" معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيدًا لطرحها للبيع مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





وكان قد واصل ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة حملاتهم التموينية لضبط جرائم الغش التجارى ، حيث تمكنوا من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لحيازته ٢ طن سلع غذائية "دواجن" معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيدًا لطرحها للبيع مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى ، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



