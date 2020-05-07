مخرج الاختبار ينشر مقولة شهيرة للشهيد منسي في حب القوات المسلحة.. شاهد

نشر بيتر ميمي، مخرج مسلسل "الاختيار"، مقولة كتبها الشهيد البطل أحمد المنسي في حب القوات المسلحة.
وغرد بيتر ميمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بمقولة العقيد أحمد المنسي، "انا الجيش صلبا لا ألين (كتبها وألقاها عقيد ا.ح احمد منسى)".
ويقوم الفنان أمير كرارة، بتجسيد شخصية الشهيد البطل أحمد المنسي في مسلسل "الإختيار " الذي يتم عرضه خلال شهر رمضان ، بعد نجاح الثنائي "كرارة وميمي" في التعاون المشترك فيما بينهما خلال الفترة الماضية.
وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.
انا الجيش صلبا لا الين(كتبها و القاها عقيد ا.ح احمد منسى)— Peter Mimi (@petermimi) May 6, 2020