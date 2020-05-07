شاهد.. دخل المتسول اليومي 3260 ريالا سعوديا

كما قال السابقون "الشحات له نصف الدنيا".. وبالفعل تحققت المقولة، فهناك أشخاص كونوا ثروات طائلة فقط من التسول، وهو ما أثبته دفتر حسابات عثر عليها بالصدفة.









فقد انتشرت صور صادمة وساخرة على موقع التغريدات تويتر لدفتر حسابات لعائلة تعمل في التسول، قد حققوا أرباحهم اليومية الطائلة من أموال المتصدقين.









وأثارت الصور التي تم التقاطها خلال مداهمة رجال الأمن السعودي لمنزل عدد من المخالفين للقبض عليهم خوف وريبة المستخدمين.









وتساءل البعض في تعجب "لمن قد نعطي الصدقات؟ فيمن قد نثق بعد هذه الصور؟!"، فقد وصل ربح المتسول الواحد في اليوم إلى حوالي 3260 ريال سعودي (ما يعادل حوالي 13.659 ألف جنيه مصري).









ويعتقد أن المتسولين من أسرة واحدة وفقًا لما جاء في دفتر الأسماء الذي احتوى على دخل كل فرد منهم في اليوم الواحد.



