AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ونحب تاني ليه الحلقة 13.. ياسمين عبد العزيز تعود لـ كريم فهمي

الخميس 07/مايو/2020 - 01:45 ص
ونحب تاني ليه
ونحب تاني ليه
Advertisements
آيه عاطف
شهدت الحلقة 13 من مسلسل ونحب تاني ليه للفنانة ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة، أثناء عرض المسلسل ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2020.

التقت ياسمين عبد العزيز، بـ كريم فهمي، عن طريق الصدفة في أحد الكافيهات التي جمعتهما، وبعد حديث طويل بينهما قررت ياسمين "غالية" أن تعود له مجددا لكن اشارت إلى انها تحتاج وقت كي تفكر في الأمر.

بينما تقدم الدكتور إلى سوسن بدر، وطلب يدها للزواج، بينما قامت الأخيرة بعمل نيو لوك في شكلها كي تبدو أصغر سنًا، وذلك بعدما وقعت في غرامه.

يذكر أن شارك الفنان كريم فهمي جمهور صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مع الفنانه ليلي عز العرب من كواليس مسلسل ونحب تاني ليه.

وعلق كريم فهمي على الصورة التي ظهر بها مع ليلى عز العرب قائلا  " بما إن الغاليه معذباني فا أنا قررت أتجوز جدتها".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. ياسمين عبدالعزيز في كواليس مسلسل ونحب تاني ليه

هكذا روجت ياسمين عبد العزيز لمسلسلها ونحب تانى ليه

ونحب تاني ليه الحلقة 2.. ياسمين عبد العزيز تلتقي بـ كريم فهمي

ونحب تاني ليه الحلقة 7 .. ياسمين عبد العزيز تلتقي كريم فهمي على متن يخت

مع كريم فهمى.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن صورة جديدة من "ونحب تاني ليه"

ونحب تاني ليه الحلقة 9.. ياسمين عبد العزيز تكتشف علاقة كريم فهمي بـ تارا عماد

ترشيحاتنا

بشرى للمغتربين.. 5 رسائل من وزيرة الهجرة للمصريين العالقين بالخارج

أرملته تكشف تفاصيل استشهاده.. بسمة وهبة تداعب أولاد أحمد المنسي على الإفطار

بريطاني يعرض منزله للبيع بـ 40 جنيها فقط بدلا من 8 ملايين.. تفاصيل

انقلاب قطر.. عضو أسرة تميم ينشر فيديو لحريق يلتهم مبنى القيادة العامة للجيش.. شاهد

11 خطأ يقع فيه بعض الصائمين .. إحداها يبطل الصيام

في مصر.. طبيب: 3 مصابين بـ كورونا يعالجون ببلازما الدم والنتائج مبشرة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بريطاني يعرض منزله للبيع بـ 40 جنيها فقط بدلا من 8 ملايين.. تفاصيل

بالتايجر والشراشيب.. يسرا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بحركة ذكية.. قطة ضالة تجبر امرأة على شراء الطعام لها | شاهد