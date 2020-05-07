ونحب تاني ليه الحلقة 13.. ياسمين عبد العزيز تعود لـ كريم فهمي

شهدت الحلقة 13 من مسلسل ونحب تاني ليه للفنانة ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة، أثناء عرض المسلسل ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2020.





التقت ياسمين عبد العزيز، بـ كريم فهمي ، عن طريق الصدفة في أحد الكافيهات التي جمعتهما، وبعد حديث طويل بينهما قررت ياسمين "غالية" أن تعود له مجددا لكن اشارت إلى انها تحتاج وقت كي تفكر في الأمر.





بينما تقدم الدكتور إلى سوسن بدر، وطلب يدها للزواج، بينما قامت الأخيرة بعمل نيو لوك في شكلها كي تبدو أصغر سنًا، وذلك بعدما وقعت في غرامه.





يذكر أن شارك الفنان كريم فهمي جمهور صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مع الفنانه ليلي عز العرب من كواليس مسلسل ونحب تاني ليه.





وعلق كريم فهمي على الصورة التي ظهر بها مع ليلى عز العرب قائلا " بما إن الغاليه معذباني فا أنا قررت أتجوز جدتها".