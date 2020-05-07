AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الإمارات للشحن الجوي تشغل 100 رحلة يوميا وتخدم 65 مدينة بالعالم

الخميس 07/مايو/2020 - 09:43 ص
الإمارات للشحن الجوي
الإمارات للشحن الجوي
Advertisements
قسم الاقتصاد
تتصدر الإمارات للشحن الجوي صناعة الشحن العالمية خلال هذه الأوقات الحرجة من خلال توفير الإمدادات والسلع الأساسية للأشخاص حول العالم، حيث تشغل نحو 100 رحلة شحن يوميا وتخدم شبكة وجهات تمتد إلى أكثر من 65 مدينة عبر قارات العالم الست.

وتستخدم الناقلة حاليا 11 طائرة شحن من طراز البوينج 777 التي توفر حمولة شحن تصل إلى نحو 100 طن على كل رحلة و60 طائرة من طراز البوينج 777-300ER توفر حمولة في عنبر الشحن تصل إلى 40-50 طنا على كل رحلة.

وسعيا إلى توسيع عملياتها ورفع طاقة الشحن، بدأت الإمارات للشحن الجوي تحميل الشحنات في الخزائن العلوية ومقاعد طائرات الركاب من طراز البوينج 777-300ER، وجاءت هذه الخطوة استجابة للطلب المتزايد من العملاء في الأسواق الرئيسية.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: "إننا اعتمدنا نهجا متوازنا لتحميل الشحنات داخل مقصورات طائرات الركاب من طراز البوينج / 777-300ER، أولويتنا هي سلامة موظفينا وعملياتنا، وبالتالي كان علينا تقييم الطلب من الأسواق ووضعنا بعد ذلك إرشادات وإجراءات مفصلة بما في ذلك قواعد صارمة حول نوع الشحنات التي يمكن تحميلها داخل المقصورة".

وأضاف نبيل سلطان: "قمنا بتشغيل رحلات من محطات مثل طوكيو ونيودلهي ونقلنا شحنات في الخزائن العلوية وعلى المقاعد ونحن الآن في موقع مثالي يتيح لنا الاستجابة لمتطلبات العملاء في الحصول على طاقة شحن إضافية من أسواق الإنتاج العالمية الرئيسة وسنسير مزيدا من رحلات الشحن خلال الأسابيع المقبلة وسننقل الشحنات في عنابر الشحن ومقصورات الركاب على حد سواء، وبالإضافة إلى ذلك نحن ندرس أيضا تدابير أخرى بما في ذلك إزالة المقاعد على عدد من الطائرات التي تستخدم على الوجهات ذات الطلب الأعلى على الخدمات التجارية".

ولتحميل الشحنات في المقاعد والخزائن العلوية داخل مقصورات الركاب على طائرات البوينج 777-300ER طورت الإمارات للشحن الجوي مبادئ توجيهية لفرق أعمالها حول العالم. 

وشملت هذه التوجيهات إجراءات المناولة، كما أطلقت الناقلة آلية حساب ذكية لمساعدة الموظفين على احتساب قدرة التحميل المناسبة لمقصورة الركاب وتتمكن الإمارات للشحن الجوي من توفير حمولة إضافية تصل إلى 24 طنا عند الاستخدام الكامل للخزائن العلوية والمقاعد على طائراتها من طراز البوينج 777-300ER.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتحاد للشحن تدعم أسطولها الجوي بطائرات بوينج 787

"الاياتا": ثلث حجم أسطول طائرات الركاب العالمي في المخازن لانخفاض الطلب على الرحلات بسبب كورونا

عمليات تعقيم وتطهير داخل شركة مطار القاهرة للشحن وسط استقبال البضائع.. صور

‏تتيح التسوق من امريكا والشحن إلى منازل العملاء في الإمارات.. تعرف علي إيمريتس ديليفرز

ترشيحاتنا

قرارات مجلس الوزراء اليوم.. سيناريوهات متوقعة للتعامل مع كورونا في النصف الثاني من رمضان

إعلان أول حالة إصابة بـ فيروس كورونا في الدوري الإماراتي

عرافة المشاهير.. شابة تدعي صداقتها للملائكة والحديث معهم كل ليلة

صنفان من البشر تزداد وسوسة الشيطان لهما.. ووسيلتان للتغلب عليه

حتى لا تكون مذنبا.. كلمتان عليك قولهما عند الوسوسة في العقيدة

أخبار الفن.. فبركة فيفي عبده.. عبير صبري تهاجم رانيا يوسف.. تصرف غريب من ابنتي عمرو دياب بعد وفاة جدتهما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة مدفع رمضان الشامخ على قمة قلعة صلاح الدين الأيوبي.. صور

رغم التحذيرات من كورونا.. مواطنون: تلال القمامة تحاصر شوارع طنطا.. شاهد

لو عايز تخس.. 8 مشروبات تخلص من الدهون في شهر رمضان