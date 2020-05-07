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فن

حمادة هلال ينعى الشيخ الطبلاوي عبر إنستجرام

الخميس 07/مايو/2020 - 04:45 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان حمادة هلال، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونعى حمادة هلال، الشيخ الكبير محمد محمود الطبلاوي بنشره صورة للشيخ والدعاء له. 

وكان توفي الشيخ الطبلاوي أمس ودفن الراحل في مدفنه بمقابر الأباجية جنوب القاهرة، بحضور عدد كبير من الأقارب ومحبى الشيخ.

وقد نالت الصورة إعجاب متابعيه وجاءت تعليقاتهم كالاتى : 

الله يرحمه

ربنا يرحمه ويغفر له آمين ياااارب

ربنا يرحمو ويدخلو فسيح جناته يارب

ربنا يرحمه ويغفر له يارب ويرحم جميع امواتنا


يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال أغنية "ست الناس" تكريما لكل أمهات مصر ، والتي عرضت في عيد الأم السابق.
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