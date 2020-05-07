تقارير: بوتشيتينو يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن مدرب فريق توتنهام السابق ماوريسيو بوتشيتينو، بات قريبًا من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد، وذلك من بوابة نادي نيوكاسل يونايتد.





ورحل بوتشيتينو عن توتنهام في شهر نوفمبر الماضي، حيث تمت إقالته بسبب سوء النتائج ، كما ارتبط بوتشيتينو بأكثر من نادِ مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس، وغيرهم.





ولكن انتشرت تكهنات في الفترة الأخيرة حول إمكانية تولي بوتشيتينو مسؤولية تدريب نيوكاسل، نظرًا لاقتراب المملكة العربية السعودية من شراء النادي الإنجليزي.





واقترب صندوق الاستثمار السعودي، بالتعاون مع رجال أعمال آخرين، من شراء نيوكاسل مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.





وذكرت تقارير في الفترة الأخيرة أن تلك الخطوة سينتج عنها طفرة في نيوكاسل، وقد تؤدي إلى تغيير المدرب الحالي ستيف بروس.





وحسب شبكة "le10sport" الفرنسية، فإن هناك مدربين على رادار نيوكاسل حاليًا، وهما بوتشيتينو ورافا بينيتيز ، كما أكدت أن بوتشيتينو هو الأقرب لتدريب نيوكاسل، حيث أوضحت أنه بات قريبًا جدًا من الحصول على ذلك المنصب.





وأشارت إلى أن المفاوضات بين بوتشيتينو ونيوكاسل وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية.



