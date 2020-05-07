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فن

أخبار الفن.. فبركة فيفي عبده.. عبير صبري تهاجم رانيا يوسف.. تصرف غريب من ابنتي عمرو دياب بعد وفاة جدتهما

الخميس 07/مايو/2020 - 07:35 ص
عبير صبرى وزوجها
عبير صبرى وزوجها
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير 

صورة متداولة تكشف فبركة برنامج «خلي بالك من فيفي»
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تكشف فبركة برنامج "خلي بالك من فيفي" الذى تقدمه الفنانة فيفى عبده. 

كتب المؤلف عمرو سمير عاطف، منشورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يدافع فيه عن مسلسله "النهاية" خاصة أن هناك حملة للتربص بالمسلسل ومهاجمته بشراسة. 

نشرت جانا دياب ابنة المطرب الكبير "عمرو دياب" مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

هاجمت الفنانة عبير صبرى الفنانة رانيا يوسف أثناء ظهورها فى برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدى. 

نشرت كنزى عمرو دياب تعليقًا جديدًا تنعى من خلاله جدتها التى رحلت منذ قليل وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

أثارت الإعلامية رضوى الشربينى، حالة من الجدل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بسبب كتابة منشور يظن بعض متابعيها أنه رسالة غرامية، وأن الإعلامية تعيش علاقة رومانسية. 
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