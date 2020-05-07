48.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الصين والإمارات خلال 2019

ارتفع حجم التجارة بين الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 6% على أساس سنوي خلال عام 2019، ليصل إلى 67ر48 مليار دولار.





وذكرت وزارة التجارة الصينية - في أحدث بيانات أصدرتها اليوم الخميس - أن الصادرات الصينية إلى الإمارات بلغت 41ر33 مليار دولار بزيادة 7ر12% على أساس سنوي، في حين وصلت وارداتها من الإمارات إلى 26ر15 مليار دولار بتراجع بنسبة 2ر6%.





وأضافت الوزارة أن رصيد الاستثمارات المباشرة للشركات الصينية في الإمارات بلغ 44ر6 مليار دولار حتى نهاية عام 2018، ومن يناير إلى ديسمبر 2019، وصل الاستثمار المباشر للشركات الصينية في الإمارات 820 مليون دولار.



