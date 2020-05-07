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أخبار العالم

48.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الصين والإمارات خلال 2019

الخميس 07/مايو/2020 - 08:19 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 ارتفع حجم التجارة بين الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 6% على أساس سنوي خلال عام 2019، ليصل إلى 67ر48 مليار دولار.

وذكرت وزارة التجارة الصينية - في أحدث بيانات أصدرتها اليوم الخميس - أن الصادرات الصينية إلى الإمارات بلغت 41ر33 مليار دولار بزيادة 7ر12% على أساس سنوي، في حين وصلت وارداتها من الإمارات إلى 26ر15 مليار دولار بتراجع بنسبة 2ر6%.

وأضافت الوزارة أن رصيد الاستثمارات المباشرة للشركات الصينية في الإمارات بلغ 44ر6 مليار دولار حتى نهاية عام 2018، ومن يناير إلى ديسمبر 2019، وصل الاستثمار المباشر للشركات الصينية في الإمارات 820 مليون دولار.

وبلغت قيمة عقود المشاريع المتعاقد عليها التي وقعتها الشركات الصينية مع الإمارات 62ر6 مليار دولار العام الماضي بتراجع 3ر13% على أساس سنوي، في حين بلغت قيمة الأعمال للشركات الصينية 12ر5 مليار دولار بزيادة 7ر41% على أساس سنوي.
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