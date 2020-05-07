شاركوا في إفطار جماعي.. تفاصيل القبض على مجموعة شباب في بولاق الدكرور

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عدد من الأشخاص أقاموا مائدة إفطار جماعي بمنطقة بولاق الدكرور في الجيزة.





تفاصيل الواقعة بدأت برصد الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، مقاطع ظهر بها مجموعة من الشباب أقاموا إفطارًا جماعيًا، وعلى الفور وجه اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة ضبطهم.





وشكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف الملابسات وسرعة ضبط الأشخاص التى ظهرت في المقاطع.





وكشفت التحريات والمعلومات، أن مجموعة شباب أقاموا حفل إفطار جماعيا في أحد شوارع منطقة بولاق الدكرور، وتجمع بداخله عدد كبير.





وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط عدد من الأشخاص المشاركين في الإفطار.