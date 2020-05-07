بعد تشديد إجراءات السلامة من كورونا.. كوريا تبدأ موسم البيسبول للمحترفين

افتتح أول أمس الثلاثاء وفي العيد الوطني للطفل، موسم 2020 لدوري البيسبول في كوريا الجنوبية، وهو الموسم الذي طال انتظاره - بحسب المركز الثقافي الكوري بالقاهرة، في ملاعب سيئول وإنتشيون ودايجو و سووان و جوانغ-جو بعد تأخير لأكثر من 40 يومًا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). لم يكن الكوريون هم المشجعون الوحيدون الذين اهتموا بإفتتاح الموسم.

وقبل المباراة الإفتتاحية ، بثت شبكة الرياضة الأمريكية إي إس بي إن المباراة بين الفريق المضيف سامسونج ليونز وفريق تشانع-وون إن سي دينوز على الهواء مباشرة في دايجو ، وهو شيء تم بثه أيضًا عبر الإنترنت من قبل قناة سبوزون اليابانية.

كما غطت المنافذ الإعلامية الأجنبية الأخرى المعروفة بأنها أقل اهتمامًا بالبيسبول ، مثل وكالة الأنباء الفرنسية ومقرها فرنسا، إفتتاح الدوري بطريقة سريعة.

وقالت وكالة أنباء أسوشيتد برس ومقرها الولايات المتحدة في مقال بعنوان "لعب الكرة: دوري البيسبول الكوري يبدأ في ملاعب فارغة" ، "تعود واحدة من أولى المسابقات الرياضية المحترفة الكبرى في العالم إلى نشاطها وسط الوباء حيث استخدمت منظمة البيسبول الكورية تدابير وقائية مختلفة تهدف إلى خلق بيئة لعب آمنة".

وصف المقال الألعاب الإفتتاحية بالتفصيل مع صور تظهر مشاهد مثل الحكام واللاعبين يرتدون أقنعة الوجه ومقاعد فارغة في الملاعب.

وقالت صحيفة سبورتس نيبون اليابانية اليومية "تمامًا مثلما نفذت الحكومة الكورية تدابير شاملة لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد ، كانت سكرتارية منظمة البيسبول الكورية صارمة بنفس القدر". وأضافت أن مثل هذه الإجراءات الصارمة وتضامن فرق الدوري العشرة التي اتفقت على اتباع هذه القواعد كانت "القوة الرئيسية" التي تساعد على إفتتاح موسم هذه السنة.





في نفس اليوم ، زار وزير الثقافة والرياضة والسياحة بارك يانغ-وو إنتشون إس كي هابي دريم بارك (ملعب مونهاك للبيسبول سابقًا) لمشاهدة إفتتاح الموسم للمضيف إس كي وايفيرنس و دايجون هانوها إيجلز.

وقال "سوف نناقش مع المقر المركزي للسيطرة على الأمراض كيفية اتخاذ قرار بشأن السماح لوجود متفرجين خطوة بخطوة". "آمل أن تكون ملاعب البيسبول مليئة بالمتفرجين في أقرب وقت ممكن".

كما يتوقع أن يشاهد عشاق الرياضة العالمية رياضة كورية أخرى.

حصل المذيعون في عشر دول ، بما في ذلك الصين وكرواتيا ، على حقوق البث المباشر لدوري كرة القدم الكوري المحترف ، المعروف أيضًا باسم الدوري الكوري (كي ليج) ، الذي من المقرر إفتتاح موسمه يوم 8 مايو.

وقال الدوري إن ثلاث منصات للمحتوى عبر الإنترنت في الخارج - دوجاوت ومقرها سنغافورة ، و433 في هولندا وكوبا90 في المملكة المتحدة – قامت بشراء حقوق بث مباريات الدوري الكوري عبر الإنترنت.