بوسائل ترفيه جديدة للطلاب.. إدارة الوافدين بالتعليم العالي تحتفل برمضان

قالت الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الإدارة أطلقت مسابقة ترفيهية لتصمم ورق حائط للموبايل وشاشة الكمبيوتر على اي من برامج التصميم بأجواء رمضانية، موضحة أن الهدف ان تصل الموهبة لاكبر عدد من الجمهور لتستخدمها مش الألاف من الأجهزة.





واوضحت في تصريح خاص لموقع صدى البلد أن رمضان هو شهر ينتظره الجميع كما أنه معروف بالمسابقات والفوازير مشيرة إلى أن هناك 4 شروط للمسابقه، وهي أن يكون التصميم بأجواء رمضانية، ويمكن لجميع الأعمار والجنسيات التقديم، بها كما أنه لابد أن يكون نوع الصور المقدمة JPG ، ويمكن للمصمم وضع اسمه بشكل لائق في التصميم.





وكانت قد اكدت الدكتورة رشا كمال رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الإدراة عملت على تقدم دا الترفيهية للطلاب لتشجيعهم علي المذاكرة والتخفيف من وطأة الخوف والفزع من ازمة كورونا، مؤكدة أن هناك متابعة دورية من قبل الإدارة للوضع من خلال مكاتب الوافدين بالجامعات.





واضافت "كمال"، أن الإدارة استعدت لرمضان بإطلاق مسابقة أجمل فانوس، والتي أعلنت عنها على مواقع التواصل الاجتماعي وكان التصويت لها من خلال متابعي الصفحة الطلاب، وذلك بهدف أن يشعر الطلاب بأجواء رمضان ولا يشعرون بغربة في ظل وجودهم في مصر.





وأوضحت أن الوزارة تطمئن على جميع الخدمات المقدمة والرعاية الصحية للطلاب بالإضافة إلى التواصل مع المكاتب الثقافية التابعة للسفارات فهي دايما في تواصل مع الوزارة للاطمئنان على كافة الإجراءات المتخذة لحماية الطلاب وتقديم كافة سبل الوقاية واستمرار منظومة التعليم عن بعد.



