ضبط 12 ألف عبوة عصير و140 كيلو لحوم فاسدة داخل مركز لبيع السلع الغذائية بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط 12905 عبوات عصائر مجهولة المصدر و140 كيلو جراماً لحوم مُجمدة منتهية الصلاحية داخل مركز لبيع السلع الغذائية بالقاهرة قبل طرحها للجمهور.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية قيام (المدير المسئول عن مركز لبيع السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) بحيازة كميات من (العصائر) المعبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وكذا كميات من (اللحوم المُجمدة) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدونا عليها وطرحها للبيع للجمهور مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضًا صحتهم وحياتهم للخطر محققًا من جراء ذلك أرباح غير مشروعة .





عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مفتشى الأغذية بوزارة الصحة ، تم ضبط المذكور، وضبط كمية قدرها (12905 عبوات سلع غذائية "عصائر" بدون مستندات مجهولة المصدر – 140 كيلو جرامًا "لحوم مُجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها) وبمواجهته اعترف بما نسب إليه .



