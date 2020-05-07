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ديني

شيخ الأزهر: الضويني رئيسا لأكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ

الخميس 07/مايو/2020 - 03:52 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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أ ش أ
قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، تكليف الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، اليوم الخميس ، برئاسة أكاديمية الأزهر الشريف لتأهيل وتدريب الأئمة والدعاة والوعاظ وباحثي وأمناء الفتوى، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وذلك بالإضافة لعمله.

جدير بالذكر ، أن الإمام الأكبر كان قد قرر في 29 أبريل الماضي ندب الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، للعمل أمينا عاما لهيئة كبار العلماء، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد ، وأيضا ندب الدكتور عطا عبد العاطي محمد محمد السنباطي، العميد السابق لكلية الدراسات العليا وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، للعمل رئيسا لأكاديمية الأزهر لتدريب وتأهيل الأئمة والدعاة والوعاظ وباحثي وأمناء الفتوى، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد.

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