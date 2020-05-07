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محافظات

محافظ القاهرة : تكثيف حملات إزالة مخالفات البناء..صور

الخميس 07/مايو/2020 - 03:25 م
عبد العزيز جمال

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، علي ضرورة تكثيف احياء العاصمة للحملات التي تستهدف إزالة مخالفات البناء.

كما أكد المحافظ على رفع الاشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات  ورفع كفاءة الشوارع والميادين  واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا السياق شن حي حلوان حملة كبرى أسفرت عن  تنفيذ قرار إزالة رقم 198 لسنة 2018 وهي عبارة عن 4محلات وسقف خشبي بنهر الطريق بشارع حنفي ابو جبل عرب غنيم ، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض .

كما تم غلق وتشميع سنتر اخترق قرارات غلق المراكز التعليمية كائن في شارع مصطفى فهمي.

وشملت الحملة رفع اشغالات بميدان محطة حلوان، موقف 15مايو ، طريق الاتوستراد  لتحقيق السيولة المرورية.

 كما تم تنفيذ  اعمال نظافة ورفع الردش بطريق الاتوستراد، ومناطق حنفي ابو جبل ، عاطف البرقوقي،  احمد بدوي، إسماعيل كامل،  المشروع الأمريكي ، عزبة الوالدة العمومي
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