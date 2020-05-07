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فن

اصابة ممثل سعودي بفيروس كورونا.. تفاصيل

الخميس 07/مايو/2020 - 03:24 م
عبد الله الجميري
عبد الله الجميري
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شروق ابراهيم
كشف الممثل السعودي عبد الله الجميري عن اصابته هو وافراد اسرته بفيروس كورونا وخضوعه لحجر الصحي دون ظهور عليهم اعراض المرض.

وقال عبد الله الجميري ان سبب اصابته بفيروس كورونا يعود الى إصرار والدته على الذهاب الى جدة من أجل زيارة أحد اقاربهم رغم ان هناك اشتباه اصابتهم بفيروس كورونا. 

واضاف الممثل السعودي الى انه عندما عاد الى المدينة المنورة ظهرت عليه اعراض الاصابة بفيروس كورونا منها ارتفاع درجة الحرارة ، مشيرا الى انه خضع لحجر طبي في احد الفنادق السعودية. 

وتابع : أسوأ شعور عشته عندما اتصلتي بي والدتي وأخبرتني ان نتيجة التحليل ايجابية. 

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