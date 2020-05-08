تعرف على موعد طرح الإعلان الثالث عشر لشقق محدودى الدخل

قالت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن موعد الطرح الجديد لشقق محدودى الدخل بالإعلان الثالث عشر لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لم يتحدد بعد.





وأضافت عبدالحميد فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن الإعلان الجديد لازال تحت الدراسة ولازلنا نتلقى تقارير من المحافظات حول المساحات المتاحة للمشروع وعدد الوحدات التى تستوعبها كل محافظة، بخلاف الوحدات التى ستنفذ بالمدن الجديدة، وجارى كذلك رصد المساحات المناسبة للمشروع والتى يتم ترفيقها تمهيدا لبدء التنفيذ.





وأوضحت رئيس الصندوق أن العدد النهائي للوحدات المقرر طرحها لم يحدد بشكل نهائي، لكن تلقت وزارة الإسكان تكليف رئاسي قبل نحو شهر بطرح أكبر عدد ممكن من الوحدات لمحدودى الدخل ، وتم اقتراح تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل.





ومن المتوقع بحسب مصادر بوزارة الإسكان ألا يتم الطرح الجديد قبل الربع الثالث من العام الجارى والأول فى العام المالى الجديد 2020-2021، والذي يبدأ فى يوليو المقبل.





يذكر أن آخر إعلان لشقق محدودى الدخل تم خلال 2019 ، وكان لنحو 20 ألف وحدة سكنية بالدلتا، بينما شهد الإعلان الحادي عشر طرح نفس العدد تقريبا بمدن الصعيد.