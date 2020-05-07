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تعليم

14 ألفا و532 طالبا وطالبة أدوا إمتحان اللغة الفرنسية دون شكاوي ببني سويف

الخميس 07/مايو/2020 - 05:05 م
امتحان اللغه الفرنسيه
امتحان اللغه الفرنسيه
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محمد عبد الحليم
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف من خلال تواصله مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم سير امتحانات طلاب الصف الثاني  الثانوي" إليكترونيا" في مادة  اللغة الأجنبية الثانية ، من خلال جهاز التابلت ضمن محافظات المرحلة الثانية في الفترة من الثانية عشرة ظهرا وحتى الثالثة عصرا حسب الجدول الوارد من الوزارة ، حيث يؤدي الامتحان  14 ألفا و532 طالبا وطالبة. 

حيث اطمأن المحافظ على أن الطلاب قد تمكنوا من الدخول على السيستيم والبدء في أداء امتحاناتهم ، والمتابعة اللحظية لشكواهم وتذليل المعوقات " إن وُجدت" أولا بأول ، مع ضرورة أن تكون المدرسة على تواصل بالطلاب التابعين  لها لطمئنتهم في حالة حصول مشكلة والعمل على حلها بالتسنيق مع غرف العمليات بالمديرية والمتصلة مباشرة بالغرفة المركزية بالوزارة. 


ومن جانبها أكدت وكيلة الوزارة أنها تابعت سيرالامتحانات من غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية ، وأن جميع الطلاب نجحوا في تأدية الامتحان والدخول على منصة الاختبارات الإلكترونية بشكل طبيعي بسهولة ويسر ولم تتلق غرف العمليات أية شكاوي مؤثرة على سير الامتحان.


وأشارت  إلى أن طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي يؤدون امتحان نهاية العام الدراسي مايو 2020 اليكترونيا من المنزل على التابلت فيما درسه الطلاب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس وسيتم تصحيحه اليكترونيا وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

 
 وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط لتسجيل حضور الطلاب يوميا وذلك عبر الرابط التالي


 كما تم اتاحة رابط للرد على شكاوي الطلاب

https://thaneduone.emis.gov.eg/admincomplain/


إلى جانب توفير مديرية التربية والتعليم ببني سويف خدمة الواتس آب لسرعة التواصل بين مسئولي التطوير التكنولوجي والطلاب للرد على استفسارات وشكاوي الطلاب وتقديم الدعم الفني. 

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