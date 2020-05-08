دعاء ثالث جمعة في رمضان  

..الدعاء هو العبادة؛ فقال الرسول، صلى الله عليه وسلم: “الدعاء هو العبادة.”، ويمكن للعبد أن يتجنب غضب الله بالدعاء؛ ويتضرع لله بالدعاء، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: “إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ.”.

دعاء ثالث جمعة فى رمضان

ربي إنه يوم جمعة وفي رمضان الخير فأكتب لنا الخير فيها وأسعد فيها قلوبنا.

اللهُم إجعلنا في يوم الجمعة ممن عفوت عنهُم ورضيت عنهُم وغفرت لهُم وحرمتهُم من النار وكتبت لهُم الجنّة.

يا رب في هذه الجمعة المباركه وفي هذا الشهر الكريم ارزقنا فرح يعقوب وفرج يونس وصبر ايوب.

اللهم أكتب لنا في يوم الجمعه في رمضان اليُسر لمن يعاني من العسر والراحة لمن به هم والسعادة للمحزون والشفاء للمريض والإجابة لمن دعا. في يوم مبارك كالجمعة في شهر رمضان أسال الله ان يغفر لنا ذنوبنا ويتقبل لنا صيامنا وقيامنا ودعائنا.

ربي سألتك أن تجعل يوم الجمعة في شهرك الكريم ثوانيها من نور ودقائقها ذنب مغفور و ساعتها توفيق و سعادة وسرور.

في ليلة هذه الجمعة المباركة من رمضان ربي خذ همي و هم من أحب و ذنبي و ذنب من أحب و تعبي وتعب من أحب و أسعد قلبي و قلب من أحب وكل مافي صدورنا فحققة ياكريم.





دعاء ثالث جمعة فى شهر رمضان

يارب في ليلة يوم الجمعة من رمضان ارزقني حسن الظن فيك وعدم انقطاع دعائي لك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وكل من قال امين.

في هذه الجمعة من رمضآن اللهم أني أسألك تفريجا لكل هم واستجابه لكل دعاء وشفاء للمريض وغفران لكل ذنب ورزقا لكل محتاج الحمد لله على نعمة الاسلام.

اللهم ارفَع اسَمي واسَم والدي ووالدَتِي وأهِلي وأقِربآئي وأحبائي وأصدقائي وكل منْ له حَق علي وجميع المسلمين مع قَائمَة العُتَقاء مِنْ النَار فى هذه الجمعة وهذا الشهر المبارك.





دعاء ثالث جمعة فى رمضان

مع يوم الجمعة في رمضان اللّهم اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرّمت عليهم النار وكتبت لهم الجنّة ووالدينا وجميع المسلمين أمواتا وأحياء.

ربي انها يوم الجمعة من رمضان أسأل الله تعالى أن تدوم السكينة في قلوبكم والابتسامة على محياكم والسعادة في بيوتكم والصحه في أبدانكم والتوفيق في حياتكم والأمان في دروبكم والنور في وجوهكم وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا وولوالديكم وكل عزيز لديك.

اللهم اجعلها خيرا وبركة وفرجا وسعادة ورحمة على الجميع.

مع صباح هذه الجمعة في رمضان اللهم لا تدع في قلوبنا أمنيّة إلا وأحييتها بقدرتك يا كريم وأرزقنا خير الأقدار وأرضِنا بها يارب.

يا رب في ليلة ثالث جمعة في رمضان ارزقنا فرحًا قريبًا يُبشر قلوبنا ويُطمئن نفوسنا.

اللهم إني أستودعتك قلبي فلا تجعل فيه أحد غيرك وأستودعتك لاإله إلا الله فلقني إياها عند الموت وأستودعتك نفسي فلا تجعلني أخطو خطوة إلا في مرضاتك وأستودعتك أولادي وأهلي وكل شئ رزقتني وأعطيتني فأحفظه لي من شر خلقك أجمعين وأغفرلي ولوالدي وجميع أهل بيتي ولمن قرأ دعائي ووالديه والمؤمنين يا من لاتضيع عنده الودائع جمعة مباركه.





دعاء ثالث جمعة فى رمضان

وفي ثالث جمعة في رمضان اللهم إجعلني أبكي فرحًا من حلم ظننته مستحيلًا فتحقق.

ربي مع صباح ثالث جمعة في رمضان تمم امورنا القادمة على خير وحقق لنا ما نتمنى وأبعد عنا شر الحاسدين ف أنت خير الحافظين.