أسامة نبيه: رد فعل حسام غالي أذهلني .. وتعاملي مع باسم مرسي لن يتغير.. فيديو

كشف أسامة نبيه نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق عن طريقة استقبال حسام غالي له بعد ما حدث في المنتخب ومشكلة باسم مرسي أثناء فترة تواجده كمدرب عام للمنتخب.
وقال نبيه في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت:"تضارب المصالح وعدم ضخ قطاع الناشئين للاعبين مميزين تسبب في تراجع مستوى الزمالك في فترة من الفترات، رافضا فكرة العودة لمنصب المدرب العام في الزمالك حتى لو مع مدرب أجنبي، ولكن من الممكن العمل في نفس المنصب في المنتخب".
وشدد على أنه لو عاد به الزمن سيقوم بما قام به مع باسم مرسي، وبخصوص حسام غالي أكد أنه حاول حل الأزمة ولكنه هو لم يكن لديه استعداد، وقام برد فعل أذهلني في مباراة السوبر بعدما استقبلني بالأحضان وبأفضل ترحيب، مؤكدا أن رد فعله كان عظيما وهذا هو غالي بالنسبة لي، وكان لديه رغبة ملحة في الحديث مع غالي.
وتابع:" كنت أدافع عن حسام غالي وأراه من اللاعبين المميزين وأن يلعب في مركز عبد الله السعيد وليس مركز محمد النني أو طارق حامد، وفعلا اتفق معي كوبر أنه لاعب مختلف، وبعد هذه الأزمة عاتبي كوبر وقال لي "هو ده اللاعب اللي كنت بتقولي مختلف وبتدافع عنه، اتركني انا للتعامل معه"، كاشفا أنه كان يخطط للرحيل عن المنتخب عقب انتهاء منافسات كأس العالم".