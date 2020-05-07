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فن

بعد تصدر البرنس الأعلى مشاهدة.. محمد رمضان: الجمهور سبب كل نجاح

الخميس 07/مايو/2020 - 08:02 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر محمد رمضان فيديو من سيارته على أغنيته الشهيرة نمبر وان، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب محمد رمضان: ربنا مُسبب الأسباب والجمهور هو سبب كل نجاح ربنا يخليكم ليا ويقدرنا على كل ما يسعدكم  #البرنس.

ونال الفيديو إعجاب متابعي محمد رمضان، وأشادوا بأدائه في مسلسل البرنس، جاءت أبرز التعليقات "المسلسل عظيم". 

ونجحت توليفة المخرج محمد سامي في إيقاف الهجوم على محمد رمضان، بل ومدحه ومدح أداءه، وأداء معظم الممثلين في "البرنس" الذي يحقق نسبب مشاهدات عالية في رمضان، في مباراة تمثيلية رائعة بين نجومه وخاصة أحمد زاهر وروجينا وإدوارد وأحمد داش وغيرهم. 

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا،  نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

وتصدر المسلسل الأكثر تداولا بموقع يوتيوب لليوم الثاني على التوالي، باحتلاله أول ثلاث مراكز بمشاهد من المسلسل.
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