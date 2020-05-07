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منوعات

ماسحات حرارية وحواجز.. مدارس ووهان الصينية تتخذ إجراءات مشددة للوقاية من كورونا.. شاهد

الخميس 07/مايو/2020 - 08:22 م
مدارس ووهان الصينية
مدارس ووهان الصينية تتخذ إجراءات مشددة للوقاية من كورونا
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هدير علاء
عاد أكثر من 50 ألف طالب إلى المدارس في مدينة "ووهان" الصينية، أول بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19)، وذلك بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على إغلاق المدينة في أعقاب تفشي الوباء المميت.

وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الطلاب عادوا إلى الفصول أمس، الأربعاء، وسط إجراءات واحتياطات وقائية مشددة لحمايتهم من خطر العدوى، حيث كان الطلاب يرتدون أقنعة واقية ويمرون أمام ماسحات حرارية لقياس درجة حرارتهم والتأكد من عدم معاناة أي منهم من الحمى، وتم منع أي شخص يعاني من ارتفاع درجة الحرارة.

وأكد التقرير أن إدارات المدارس اتخذت سلسلة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى، كان من بينها توزيع الأقنعة الواقية للوجه، ووضع حواجز بلاستيكية على المكاتب المخصصة للطلاب؛ ويمكن للطلاب طي تلك الحواجز الشفافة وحملها معهم عند التوجه لتناول وجبة الغداء.

وجلس الطلاب العائدون على مقاعد فردية متباعدة يفصل بين كل منها مسافة متر واحد، وتمكنوا أخيرًا من رؤية معلميهم وجهًا لوجه وعن قرب بعد أشهر من التعلم عن بعد.

جدير بالذكر أن إعادة فتح المدارس تعد أحدث خطوة تم اتخاذها في إطار إجراءات العودة التدريجية للحياة الطبيعية في "ووهان" ومقاطعة "هوبي"؛ وكان الطلاب الأكبر سنًا الذين من المقرر أن يخضعوا لاختبارات القبول في الجامعة هم الحاضرون يوم الأربعاء؛ ولم يتم بشكل عام تأكيد مواعيد عودة طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية، رغم أن بعض المناطق سمحت بعودتهم أيضًا.

ويقول المسئولون في "ووهان" إنه يتعين على الطلاب والموظفين أن يخضعوا جميعًا لفحوصات "كورونا" قبل العودة إلى المدارس، مع التأكيد على أنه قد تم تطهير وتعقيم المباني الدراسية.
ماسحات حرارية وحواجز.. مدارس ووهان الصينية تتخذ إجراءات مشددة للوقاية من كورونا.. شاهد
ماسحات حرارية وحواجز.. مدارس ووهان الصينية تتخذ إجراءات مشددة للوقاية من كورونا.. شاهد
ماسحات حرارية وحواجز.. مدارس ووهان الصينية تتخذ إجراءات مشددة للوقاية من كورونا.. شاهد
ماسحات حرارية وحواجز.. مدارس ووهان الصينية تتخذ إجراءات مشددة للوقاية من كورونا.. شاهد
ماسحات حرارية وحواجز.. مدارس ووهان الصينية تتخذ إجراءات مشددة للوقاية من كورونا.. شاهد
ماسحات حرارية وحواجز.. مدارس ووهان الصينية تتخذ إجراءات مشددة للوقاية من كورونا.. شاهد
ماسحات حرارية وحواجز.. مدارس ووهان الصينية تتخذ إجراءات مشددة للوقاية من كورونا.. شاهد
ماسحات حرارية وحواجز.. مدارس ووهان الصينية تتخذ إجراءات مشددة للوقاية من كورونا.. شاهد
ماسحات حرارية وحواجز.. مدارس ووهان الصينية تتخذ إجراءات مشددة للوقاية من كورونا.. شاهد
ماسحات حرارية وحواجز.. مدارس ووهان الصينية تتخذ إجراءات مشددة للوقاية من كورونا.. شاهد
ماسحات حرارية وحواجز.. مدارس ووهان الصينية تتخذ إجراءات مشددة للوقاية من كورونا.. شاهد
ماسحات حرارية وحواجز.. مدارس ووهان الصينية تتخذ إجراءات مشددة للوقاية من كورونا.. شاهد
ماسحات حرارية وحواجز.. مدارس ووهان الصينية تتخذ إجراءات مشددة للوقاية من كورونا.. شاهد
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