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تعليم

إجراءات احترازية لتجنب التزاحم في المدارس عند تسليم الأبحاث.. تعرف عليها

الخميس 07/مايو/2020 - 08:28 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه عند تسليم المشروعات البحثية في المدارس،  لا بد من حضور فرد واحد فقط أثناء تسليم البحث سواء كان فرديا أو جماعيا.

كما شددت وزارة التربية والتعليم، أيضا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء تسليم المشروعات البحثية من خلال ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات.


وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول تسليم المشروعات البحثية للفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب بجميع النوعيات.

وتمثلت تفاصيل الجدول فيما يلي :

السبت 9 مايو 2020 : الصف الثالث الابتدائي – الصف الاول الاعدادي – الصف الاول الثانوي

الاحد 10 مايو 2020 : الصف الرابع الابتدائي – الصف الثاني الاعدادي – الصف الاول الثانوي

الاثنين 11 مايو 2020 : الصف الخامس الابتدائي – الصف الثالث الاعدادي – الصف الثاني الثانوي

الثلاثاء 12 مايو 2020 : الصف السادس الابتدائي  - الصف الاول الاعدادي (الذين تخلفوا) – الصف الثاني الثانوي

-الاربعاء 13 مايو 2020 : الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف الثالث والرابع الابتدائي – الصف الثاني الاعدادي الذين تخلفوا – الصف الاول الثانوي الذين تخلفوا

-الخميس 14 مايو 2020 : الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف 5 و 6 ابتدائي – الصف الثالث الاعدادي الذين تخلفوا – الصف الثاني الثانوي الذين تخلفوا

-السبت 16 مايو 2020 : الطلاب الذين تخلفوا من جميع الصفوف


وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا بد من منح الطالب إفادة أو إيصال استلام عن المشروع البحثي المقدم يدويا، وفي حالة تسليمه على المنصة، يمكن للطالب أن يتحقق من وجود الملف المرسل على المنصة نفسها بعد الإرسال.
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