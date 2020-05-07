إجراءات احترازية لتجنب التزاحم في المدارس عند تسليم الأبحاث.. تعرف عليها

كما شددت وزارة التربية والتعليم ، أيضا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء تسليم المشروعات البحثية من خلال ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات.









وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول تسليم المشروعات البحثية للفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب بجميع النوعيات.





وتمثلت تفاصيل الجدول فيما يلي :





السبت 9 مايو 2020 : الصف الثالث الابتدائي – الصف الاول الاعدادي – الصف الاول الثانوي





الاحد 10 مايو 2020 : الصف الرابع الابتدائي – الصف الثاني الاعدادي – الصف الاول الثانوي





الاثنين 11 مايو 2020 : الصف الخامس الابتدائي – الصف الثالث الاعدادي – الصف الثاني الثانوي





الثلاثاء 12 مايو 2020 : الصف السادس الابتدائي - الصف الاول الاعدادي (الذين تخلفوا) – الصف الثاني الثانوي





-الاربعاء 13 مايو 2020 : الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف الثالث والرابع الابتدائي – الصف الثاني الاعدادي الذين تخلفوا – الصف الاول الثانوي الذين تخلفوا





-الخميس 14 مايو 2020 : الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف 5 و 6 ابتدائي – الصف الثالث الاعدادي الذين تخلفوا – الصف الثاني الثانوي الذين تخلفوا



