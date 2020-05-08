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برلمان

بقيمة 100 مليار جنيه.. نصيب الموظفين وأصحاب المعاشات من الزيادة الجديدة وكيفية توزيعها

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:01 ص
المرتبات
المرتبات
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عبد الرحمن سرحان
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن أن الموازنة الجديدة خصصت 100 مليار جنيه، لزيادة الأجور والمعاشات، على الرغم من أعباء كورونا وتداعيات ذلك الفيروس.

لكن كيف ستوزع هذه الزيادة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؟.. هذا ما سيجيب عنه هذا التقرير، الذي يرصد الزيادة التي أقرت لأصحاب المعاشات والموظفين وفقا لآخر القوانين التي صدرت..

أولا: بالنسبة لزيادة الأجور

يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.

الحافز الإضافي
كما يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، اعتبارًا من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع  مايلي:
1- 150 جنيها شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها
2- 200 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة
3- 250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية
4- 300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى
5- 325 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير
6- 350 جنيهًا شهريًا للدرجة العالية
7- 375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها

ثانيا: بالنسبة للمعاشات
تم تحديد نسبة زيادة المعاش المقررة بالمادة (35) من القانون، بما لا يقل عن معدل التضخم ولا يزيد على 15 % بما يتوافق مع الدراسات التي تمت لفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة.

ثالثا: العلاوات الخمس
صرف علاوة بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، لأصحاب المعاشات المتقاعدين في الفترة من 2006 إلى 2015، وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1/7/2006.
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