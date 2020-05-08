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فن

إبداع.. بوسي شلبي تشيد بدور يسرا في خيانة عهد.. شاهد

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:44 ص
بوسي شلبي
بوسي شلبي
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مصطفى كرم
أشادت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها بإنستجرام بحلقة اليوم من مسلسل خيانة عهد وتمثيل الفنانة الكبيرة يسرا.

ونشرت بوسي شلبي صورة لـ يسرا من كواليس المسلسل وعلقت عليها قائلة: "حرام عليكي يا يسرا موتيني خيانة عهد اليوم شيء صعب وإبداع يسرا". 

وشهدت الحلقة الـ14 وفاة هشام، الابن الوحيد للفنانة يسرا في مسلسل "خيانة عهد" وبعدها إنهارت يسرا في تمثيلها المشهد بالمسلسل مما لقي إشادة الكثيرين. 

يذكر أن مسلسل خيانة عهد يقوم ببطولته يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز. 

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.
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