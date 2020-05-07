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محافظات

تكثيف الحملات لإزالة إشغالات الطرق العامة والباعة الجائلين في الغربية

الخميس 07/مايو/2020 - 11:21 م
طارق رحمي محافظ الغربية
طارق رحمي محافظ الغربية
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أحمد على

أكد د. طارق رحمي محافظ الغربية، ضرورة تكثيف حملات المتابعة اليومية لإزالة الإشغالات والتعديات في الطرق العامة والميادين، والقضاء علي ظاهرة انتشار الباعة الجائلين، وتطبيق القانون بحسم وحزم، تجنبا للفوضى والعشوائية.


جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمركز ومدينة السنطة، حيث كلف رئيس المدينة برفع كافة الإشغالات الموجودة بالطرق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحلات المخالفة، وتحرير محاضر إشغال طريق للمخالفين مع التأكيد علي المرور اليومي لمتابعة الحالة المرورية بالشوارع.


كما تفقد محافظ الغربية شوارع مدينة زفتي وسوق الخضار والفاكهة الموجود بمدينة زفتي، وأصدر تعليماته لرئيس المدينة بتوفير قطعة أرض بديلة لنقل السوق إليها بعد عمل الباكيات اللازمة وتجهيزها لنقل الباعة الجائلين.


وشدد المحافظ، علي رئيس مدينة زفتي أيضا بمتابعة مشروعات الرصف التي تتم بالشوارع والانتهاء منها في المواعيد المحددة.

تكثيف الحملات لإزالة إشغالات الطرق العامة والباعة الجائلين في الغربية
تكثيف الحملات لإزالة إشغالات الطرق العامة والباعة الجائلين في الغربية
تكثيف الحملات لإزالة إشغالات الطرق العامة والباعة الجائلين في الغربية
تكثيف الحملات لإزالة إشغالات الطرق العامة والباعة الجائلين في الغربية
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