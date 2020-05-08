محلية البرلمان: سنناقش طلبات إحاطة بشأن السايس والكلاب الضالة

قال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إن لجنة الإدارة المحلية ستستكمل خلال اجتماعاتها المقبلة مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشاكل مواقف السيارات العشوائية والسايس فى المواقف.





وأشار النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الإدارة المحلية ستناقش أيضا خلال اجتماعاتها المقبلة طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن الكلاب الضالة ومدى خطورتها على المواطنين.



