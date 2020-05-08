محلية البرلمان: سنناقش طلبات إحاطة بشأن السايس والكلاب الضالة

قال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إن لجنة الإدارة المحلية ستستكمل خلال اجتماعاتها المقبلة مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشاكل مواقف السيارات العشوائية والسايس فى المواقف.
وأشار النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الإدارة المحلية ستناقش أيضا خلال اجتماعاتها المقبلة طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن الكلاب الضالة ومدى خطورتها على المواطنين.
وكان قد رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأسبوع الماضى، بعد الانتهاء من مناقشة 50 مادة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، من أصل 241 مادة، مع الدعوة لجلسة أخرى يوم 17 مايو الجاري.
وشهدت الجلسة العامة، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي برقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل بسبب الظروف الأمنية والصحية.
كما وافق البرلمان في جلسته ، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات، وفرض رسوم على البنزين والسولار.