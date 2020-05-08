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محافظات

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا لـ40 حالة ووفاة أربعة بالوادي الجديد

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:40 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إن المحافظة سجلت اليوم الخميس حالتي وفاة بفيروس كورونا بالإضافة إلى ظهور 6 إصابات جديدة منهم حالة فى الخارجة و5 حالات بمدينة موط بمركز الداخلة ليرتفع عدد الوفيات إلى 4 وعدد المصابين إلى 40 حالة إيجابية.

وقال إنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وأخذ عينات من الحالات التى تظهر عليها الأعراض.

بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة فى المنازل لمدة 14 يوما لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره بجانب الرش الوقائى المستمر.

 

واشا ر إلى أنه تم تركيب بوابات تعقيم على المنافذ والكمائن الأمنية التى تربط بين المحافظة والمحافظات الأخرى وذلك لتعقيم السيارات والأفراد قبل دخولهم المحافظة وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

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